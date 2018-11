Bombeiros no RJ fazem protesto por alta de piso salarial Centenas de integrantes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro fizeram uma passeata pela Avenida Rio Branco, principal via do centro da cidade, para cobrar por melhores salários e condições de trabalho. O protesto começou no início da tarde, quando eles tomaram as escadarias do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa, onde a categoria tentava negociar com o governo do Estado.