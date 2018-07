Bombeiros presos no Rio são soltos e pedem anistia Foram soltos nesta manhã os cerca de 430 bombeiros presos em uma manifestação por melhores salários que terminou com a invasão do quartel central da corporação, há uma semana, no Rio de Janeiro. Em Niterói, os bombeiros foram recebidos com festa por parentes e colegas. Em clima de alívio, eles seguiriam para uma concentração em frente à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).