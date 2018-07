Bombeiros presos por greve no Rio retornam ao trabalho Os nove bombeiros presos por participação no movimento grevista no Rio de Janeiro e liberados ontem apresentaram-se hoje nas unidades onde prestam serviço. Tratam-se dos últimos dos 27 líderes que estavam detidos há duas semanas, segundo informações da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros noticiadas pela Agência Brasil.