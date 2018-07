Bombeiros procuram grupo perdido na Serra do Mar Um grupo de 11 pessoas está perdido desde o início da noite de quarta-feira (5) na trilha entre Paranapiacaba e Cubatão, dentro da Serra do Mar, que liga a capital paulista ao litoral. Seis homens e cinco mulheres são procurados por equipes do Corpo de Bombeiros desde as 17h, quando os integrantes da expedição ligaram para o 193 informado sua localização por meio de um GPS. Eles entraram na trilha às 8h de quarta, mas os bombeiros não souberam dizer a origem do grupo.