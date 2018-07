Bombeiros procuram menino levado por enxurrada em SP

Segundo informou a irmã do menino, Joycielle de Queiroz, de 15 anos, mãe e filho estavam em uma chácara perto da residência deles e Maria decidiu ir embora para casa por volta de 14 horas. Começou a chover forte quando eles atravessavam um córrego a caminho de casa, que normalmente permanece raso. "Todo mundo atravessa e a água fica no pé, mas de repente subiu", relatou a garota. "Ela conta que eles já estavam engolindo água, que ela tentou achar algo para se segurar e não encontrou, tentou segurar o bracinho dele, mas ele escapou e foi levado pela correnteza", afirmou a irmã do garoto.

Até o fim da tarde desta segunda-feira o menino não havia sido encontrado. Os bombeiros informaram que as buscas seguirão por ao menos 48 horas a contar do horário do ocorrido.

Maria Queiroz acompanhou parte da busca e, segundo informou a filha, à tarde passou por uma consulta médica para refazer um curativo em sua perna, ferida enquanto tentava escapar da enxurrada e salvar o filho.