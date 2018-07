Bombeiros procuram monomotor desaparecido Homens do Corpo de Bombeiros e equipes da Força Aérea Brasileira fizeram buscas hoje (5) na região do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, no Médio Paraíba, à procura de um monomotor, que desapareceu no dia 30. A aeronave, prefixo PT JKU, partiu naquele dia do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, mas o piloto perdeu o contato quando sobrevoava Valença. O mau tempo prejudicou o trabalho das equipes de busca. Segundo a assessoria de Imprensa da FAB, o desaparecimento do monomotor só foi comunicado na noite de domingo. Não há informações de que o piloto, cuja identidade não foi revelada, tenha avisado sobre alguma pane na aeronave. Também não foi divulgado quem eram os ocupantes do avião. A assessoria de Imprensa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que todos os documentos referentes ao monomotor estavam em dia, como certificado de manutenção, seguro e licença. Amanhã as equipes de resgate retornam à Serra da Concórdia.