Bombeiros procuram pescador que caiu no mar em SP O Corpo de Bombeiros de São Sebastião, no litoral de São Paulo, faz buscas por um pescador de 43 anos desaparecido desde a manhã de ontem. Ele caiu no mar na praia de Barequeçaba, durante um vendaval. De acordo com a corporação, duas embarcações e quatro homens realizam os trabalhos de busca. O desaparecido fazia parte de um grupo de pescadores que trabalhava na região.