Bombeiros protestam na orla de Copacabana Centenas de pessoas, entre militares e civis, deram início, pouco depois das 10h da manhã deste domingo, à passeata em favor dos bombeiros do Estado do Rio, na orla de Copacabana, zona sul da capital fluminense. O movimento acontece um dia após a libertação dos mais de 400 militares presos no quartel de Charitas, em Niterói.