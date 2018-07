Bombeiros reforçam buscas por mergulhador no ES As buscas pelo mergulhador Arnaldo Schuwambach, de 24 anos, continuam neste sábado por todo o litoral da Praia da Costa, no Espírito Santo, contabilizando o terceiro dia de procura. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado, as equipes envolvidas na ação receberam reforços na tarde da última sexta-feira, 6, e não há previsões para que a busca termine.