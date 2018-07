Bombeiros reforçam combate a incêndio no Ipiranga O Corpo de Bombeiros enviou às 19 horas mais sete carros para auxiliar as nove equipes que já trabalham para apagar o incêndio que atinge uma indústria de papel no bairro do Ipiranga, zona sul da capital. Com esse reforço, 46 homens combaterão o incêndio de forte intensidade que iniciou por volta das 16h40 e já causou o desabamento de um teto do imóvel localizado na rua Álvaro do Vale, 150. Segundo os bombeiros, não há vítimas e a área já foi totalmente cercada.