Bombeiros registram 4 mortes por afogamento em SP

Todos os óbitos aconteceram no litoral sul: duas pessoas morreram afogadas na Praia Grande, uma em Itanhaém e uma em Mongaguá. Todos eram jovens do sexo masculino. Guarujá foi o município com o maior número de ocorrências: 48 salvamentos.

Segundo o tenente Marcelo Medeiros, os números são equivalentes ao do carnaval passado, quando ocorreram 123 salvamentos e três óbitos. "Temos que levar em consideração que esse ano estava muito mais quente e desceu mais gente que no ano passado", comentou o oficial. O bombeiro lamenta o fato de muitos banhistas continuarem agindo com imprudência. "As pessoas acabam se expondo à situações de risco que poderiam ser evitadas", disse, citando banhistas que entram em águas profundas e os que entram no mar após consumir bebida alcoólica.

Esse ano, os salva-vidas do litoral paulista já realizaram 1081 salvamentos, sendo que 26 pessoas morreram. No ano passado, foram 2750 salvamentos e 98 mortes.