Bombeiros registram três incêndios em São Paulo hoje O Corpo de Bombeiros registrou três incêndios hoje em São Paulo. No mais recente deles, duas vítimas tiveram queimaduras de 1º e 2º graus e foram socorridas ao Pronto Socorro do Tatuapé. O incêndio no Belenzinho, zona leste, foi extinto perto das 12h40. Seis viaturas foram enviadas ao local.