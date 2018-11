Bombeiros resgatam 18º corpo em morro de Niterói

De acordo com relato dos bombeiros, a mulher encontrada esta manhã era uma das 30 pessoas que tiveram as moradias interditadas dois dias antes da tragédia e estavam abrigadas na casa de um pastor evangélico no alto da favela.

Em meio a tantas histórias tristes, porém, uma mãe que procurava o filho e a nora grávida de seis meses conseguiu encontrar o casal no meio da multidão que aguardava notícias sobre o resgate. "Estou desde ontem sem comer e sem dormir. Encontrei os dois aqui no meio do tumulto, por acaso. A sensação é de total alívio", disse Adriana da Silva Faria, de 38 anos.