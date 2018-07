Bombeiros resgatam alpinista em morro de Niterói-RJ O alpinista Emerson Santos Montego, de 38 anos, foi resgatado na madrugada de hoje, no morro do Urubu, em Niterói (RJ). O Corpo de Bombeiros informou que Montego teve problemas com o equipamento e ficou pendurado na corda usada para escalar a montanha por aproximadamente 8 horas. A equipe de resgate demorou para chegar até o alpinista porque ele estava em um local de difícil acesso. Montego foi resgatado sem ferimentos e liberado em seguida.