Bombeiros resgatam cobra de cabo de energia na Austrália

Um resgate inusitado foi realizado em um subúrbio de Sydney, na Austrália, quando bombeiros tiveram que salvar uma cobra em apuros. Funcionários do departamento para vida animal da cidade não conseguiram retirar o animal de um cabo de energia da rede elétrica. Como a espécie em questão é inofensiva, os bombeiros dispensaram equipamentos especiais e pegaram a cobra com as mãos, depois de cortar a fiação elétrica. O animal é nativo da região e já tinha sido visto na área. Muitos em Sydney têm cobras dentro de casa como animais de estimação, já que elas comem ratos. A espécie costuma viver em árvores e arbustos e não é venenosa. Ela come apenas pequenos animais, como ratos, morcegos, passarinhos e lagartos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.