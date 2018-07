Bombeiros resgatam corpo de 7ª vítima da chuva em SP O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou hoje mais uma vítima fatal das chuvas que caíram sobre a cidade no último fim de semana. O corpo de um homem foi localizado e retirado do Rio Pinheiros, próximo à Ponte do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. O nome da vítima, cujo corpo era procurado desde sábado, não foi divulgado. Foi a sétima morte registrada por consequência das chuvas do sábado e do domingo na Grande São Paulo. Além do homem resgatado hoje, uma mulher morreu afogada dentro de casa, na zona sul de São Paulo. Três pessoas foram soterradas em Campo Limpo Paulista e dois homens, eletrocutados em Santo André.