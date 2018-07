Bombeiros resgatam crianças deixadas em veleiro no Rio Três crianças de nacionalidade holandesa foram encontradas sozinhas, ontem à noite, dentro de um veleiro na Baía de Guanabara, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Pescadores ouviram o choro e acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta das 20 horas. Uma equipe da corporação foi até o local e socorreu as crianças.