Bombeiros resgatam golfinho em praia de Itanhaém

Com 45 centímetros e pesando aproximadamente 1,5 kg, o mamífero da espécie toninha é macho e ainda estava com o cordão umbilical.

O animal foi levado para a Ilha dos Arvoredos, um centro de reabilitação de animais marinhos no Guarujá. No local, o órfão está sendo amamentado a cada duas horas com leite sem lactose e óleos essenciais.

O golfinho também está com um flutuador porque ainda não consegue ficar na posição adequada para nadar.