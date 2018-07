Bombeiros resgatam ladrão preso em janela na China

Um homem tentou invadir um apartamento em um prédio na China e ficou preso na janela.

O incidente ocorreu na cidade de Anshan, na província de Liaoning, nordeste da China.

Os bombeiros tiveram que resgatar o ladrão, que estava com metade do corpo para fora da janela de um dos apartamentos do quinto andar do prédio.

Um dos bombeiros até foi para o lado de fora da janela, para empurrar o homem enquanto o resto da equipe tentava puxá-lo para dentro.

Testemunhas contaram que acharam suspeito um homem pendurado em uma janela de um apartamento que não era dele, e chamaram a polícia e os bombeiros.

A operação de resgate demorou meia hora. Depois, o ladrão foi entregue à polícia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.