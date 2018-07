Bombeiros resgatam seis jovens em mata no Rio

Foram resgatados no final da noite da quinta-feira, 23, seis jovens, com idades entre 15 e 19 anos, que estavam perdidos no Parque do Mendanha, em Campo Grande, no Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os adolescentes foram ao local para tomar banho de cachoeira e acabaram se perdendo, durante a tarde de quinta. Um deles, de 15 anos, foi levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer por estar com crise de asma. Os outros adolescentes passam bem e já estão em casa.