Bombeiros resgatam sete da Pedra da Gávea, no Rio Os bombeiros do Alto da Boa Vista encontraram um grupo de sete pessoas que havia pedido auxílio hoje para deixar a Pedra da Gávea, no Rio. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a descida do grupo e dos bombeiros deve durar cerca de uma hora, por conta da distância e da chuva fina que atingiu a cidade na manhã de hoje. O resgate foi possível depois que um dos integrantes do grupo entrou em contato pelo celular com um amigo, que acionou os bombeiros. Todos passam bem.