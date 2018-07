Bombeiros retiram 10º corpo de desabamento na zona leste

Outras 26 pessoas foram socorridas com vida - a maioria já recebeu alta dos hospitais. Segundo a Prefeitura, a construção estava irregular e já havia sido embargada. Segundo o major, foram 60 horas de trabalho, envolvendo 270 homens e 70 viaturas.

O prédio em São Mateus ruiu quando trabalhadores se preparavam para o café. O desabamento, na Avenida Mateo Bei, aconteceu com ao menos 35 pessoas no local. "O que vimos aqui é uma edificação com dois pavimentos, o térreo e o primeiro andar, em que houve uma ruptura da área que suportava isso, e as duas lajes praticamente se encontraram", explicou o coronel Reginaldo Repulho, do Corpo de Bombeiros. As causas do desabamento devem ser apuradas pela Polícia Científica.

A defesa do dono do imóvel, Mustafá Ali Mustafá, e o Magazine Torra Torra, que alugou o espaço, trocam acusações sobre a responsabilidade pelo caso.