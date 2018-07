Bombeiros retiram dois corpos de rio em Petrópolis Bombeiros retiraram por volta das 12h desta terça-feira de dentro de um rio, dois corpos de vítimas soterradas na vila São Joaquim, no bairro Quitandinha, em Petrópolis. O rio passa a cerca de 500 metros do local onde ficavam as casas que desabaram por conta da avalanche de lama causada pela chuva que atingiu a cidade no fim da noite de domingo.