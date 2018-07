Bombeiros retomam busca por avião desaparecido no Rio Cerca de 20 bombeiros retomaram no começo da manhã de hoje as buscas ao monomotor desaparecido há uma semana na região sul do Rio de Janeiro. Três pessoas viajavam na aeronave de pequeno porte, que tinha saído de Belo Horizonte com destino à capital fluminense. As equipes, compostas por bombeiros de Vassouras, Valença, Barra do Piraí e o Grupamento Florestal de Magé, estão em diferentes pontos do Parque Estadual da Serra da Concórdia e contam com a ajuda de cães farejadores. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as passageiras Irene Maria Barbosa e Elisa Barbosa Pereira e o piloto Antônio Pereira da Mata estavam a bordo do monomotor Bonanza BE 35, que decolou no dia 30 de dezembro do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.