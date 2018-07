Bombeiros retomam buscas a 2 vítimas da chuva em BH

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta sexta-feira, 2, as operações de busca a duas vítimas das chuvas em Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria do Rosário Ferreira e um homem ainda não identificado teriam sido arrastados pelas enchentes na véspera do Ano-novo. Cinco bombeiros percorrem o Ribeirão Arrudas para tentar localizar os corpos. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Nesta sexta, a Defesa Civil informou que subiu para 56 o total de municípios que decretaram situação de emergência, desde setembro do ano passado. O último a entrar na lista foi Santa Cruz do Escalvado, na Zona da Mata. Entre 17 de setembro e 31 de dezembro, 22 moradores morreram no Estado, em razão da chuva. Outras 295 pessoas ficaram feridas. O número de desalojados chega a 56.668 e o de desabrigados, a 5.995. Para este segundo dia do ano, a previsão em Minas é de tempo abafado, com pancadas de chuva. Segundo a Defesa, à tarde, poderá chover na Região Metropolitana da capital mineira, na Zona da Mata e no oeste e sul do Estado.