Bombeiros retomam buscas a desaparecidos no Guarujá

O Corpo de Bombeiros do Guarujá, no litoral sul do Estado, retomou na manhã desta segunda-feira, 3, as buscas aos dois homens que desapareceram no mar neste fim de semana. No fim da noite de sexta-feira, o rapaz de prenome Márcio, de 27 anos, de Bragança Paulista, entrou no mar da praia da Enseada. Outros três que estavam em sua companhia acionaram os bombeiros após perceberem o desaparecimento. O outro jovem, de prenome Josiel, de 19 anos, da cidade de Jundiaí, desapareceu na manhã do sábado, na Praia de Pitangueiras. Ele estava junto com um amigo no mar quando os dois começaram a ser levados pela correnteza. Segundo os bombeiros, o amigo, que sabia boiar, foi resgatado pelos salva-vidas. Os bombeiros contam com a ajuda de duas embarcações, uma unidade de resgate por terra, que está percorrendo as praias da cidade, e pode contar ainda nesta segunda com a ajuda de um Helicóptero Águia da Polícia Militar.