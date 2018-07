Bombeiros retomam buscas a jovem que caiu em córrego de SP

Os bombeiros retomaram nesta sexta-feira, 26, as buscas pelo feirante Rodolfo da Silva Soares, de 17 anos, que foi levado pela enxurrada da noite de quarta-feira, 24, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Chovia forte no momento do acidente e ele caiu no córrego Alto da Riviera. A água chegou ao limite do córrego e passou sobre a ponte de concreto. O feirante bebia com os amigos, passou mal, foi até a beirada do córrego, que não tem proteção, e perdeu o equilíbrio. Os bombeiros trabalharam nas buscas durante toda a quinta-feira.