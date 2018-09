Bombeiros retomam buscas a piloto de helicóptero Os bombeiros de Paraty, região sul do Rio, retomaram, por volta das 7 horas desta sexta-feira, as buscas à segunda vítima da queda do helicóptero Augusta modelo A-109S, ocorrida na quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h de quarta, quando a aeronave caiu no mar, a cerca de 50 metros do heliponto de um condomínio de luxo que fica na Praia de Laranjeiras. O co-piloto da aeronave, Carlos Eduardo Jesus de Azevedo, de 58 anos, foi encontrado horas depois, próximo ao local da queda. As buscas pelo piloto também contam com o apoio da Capitania dos Portos.