Bombeiros retomam buscas à vítima de helicóptero no RJ Os bombeiros de Paraty (RJ) retomaram esta manhã as buscas à outra vítima do acidente com um helicóptero Augusta modelo A-109S, prefixo PR-IPO, no mar em Paraty, na região Sul fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 6h30 as equipes, com apoio da Capitania dos Portos, retomaram o resgate à segunda vítima. O acidente ocorreu por volta das 20 horas de ontem, quando a aeronave caiu a cerca de 50 metros do heliponto de um condomínio de luxo que fica na Praia de Laranjeiras, em Paraty (RJ). De acordo com a Polícia Militar, o helicóptero havia acabado de deixar uma família no condomínio de luxo. Eles retornavam para o Rio, quando ocorreu o acidente. Na hora da queda, chovia em Paraty, mas as causas do desastre só serão conhecidas depois de perícia da Aeronáutica. Uma das vítimas, encontrada próximo ao local do acidente, é Carlos Eduardo Jesus de Azevedo, de 58 anos. Segundo os bombeiros, estavam no helicóptero apenas o piloto e o co-piloto.