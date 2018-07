Bombeiros retomam buscas em Petrópolis

As buscas foram encerradas na tarde de terça-feira no bairro Alto Independência, onde três casas foram soterradas e sete pessoas morreram. Na manhã desta quarta-feira moradores de casas próximas ao local do deslizamento retiram seus pertences.

"Na noite de domingo, escutei um forte estalo e vi que o barranco havia destruído a cozinha e um quarto aqui de casa. Antes disso os vizinhos do lado direito haviam me convidado para ficar na casa deles, que era considerada mais segura. Não sei porque peguei minhas filhas e minha mãe de 88 anos e decidimos nos abrigar na casa de outro vizinho, do lado esquerdo da minha. Foi coisa de Deus. Porque a avalanche destruiu justamente as casas do lado direito da minha", contou a manicure Rosa Maria Soares, de 45 anos.

Operários da prefeitura continuam retirando lixo e lama das ruas da cidade. A situação no Centro está normalizada, mas em bairros mais afastados ainda há diversas vias interditadas.