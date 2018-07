Bombeiros retomam nesta segunda buscas por surfista em SP

As buscas pelo surfista Tony Andreo Vilela, de 32 anos, que desapareceu na manhã deste domingo no mar do Guarujá, litoral sul de São Paulo, foram interrompidas às 18h30 e serão retomadas amanhã às 7 horas, pelo Corpo de Bombeiros. Vilela sumiu em meios às ondas da Praia das Pitangueiras depois de resgatar dois surfistas que haviam sido lançados contra as pedras do Morro do Maluf. Os dois escaparam com pequenas escoriações. Vilela chegou a ser avistado no mar, inconsciente, por bombeiros depois do acidente. O mau tempo e ondas de 1,5 a 2 metros, porém, dificultaram a localização do rapaz.