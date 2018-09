Bombeiros retornam ao galpão incendiado em SP Nove equipes dos Bombeiros retornaram, por volta das 21h desta terça-feira, ao galpão de pneus usados e estocados para reciclagem, na região de Interlagos, na zona sul da capital paulista, onde ocorreu um incêndio anteontem. Por causa do ressurgimento de novos pontos de ignição em meio ao material destruído, caminhões-tanque voltaram para o imóvel para revirar e encharcar o que sobrou dos pneus. Os bombeiros trabalham no local em esquema de revezamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista que passa pela região faz o desvio pela ponte Vitorino Goulart, rua José Martins Coelho, avenida Nossa Senhora do Sabará e avenida Interlagos.