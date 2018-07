Bombeiros são suspeitos por desvio de doações a AL Um inquérito policial foi instaurado para apurar o desvio de donativos enviados para as vítimas das enchentes em Alagoas por parte de militares do Corpo de Bombeiros do Estado. A denúncia partiu de um oficial responsável por um depósito pertencente ao Estado de Alagoas. Entre os suspeitos de envolvimento no desvio de produtos e mercadorias estão um tenente e um capitão do Corpo de Bombeiros local.