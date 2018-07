Bombeiros se ferem ao socorrer vítima de desabamento

A laje de uma casa desabou nesta manhã, na altura do número 409 da Rua Lins de Vasconcelos. Uma pessoa ficou soterrada e, até as 11h20, ainda não havia sido retirada do local. Seis equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para socorrer a vítima.

Após o resgate, a Defesa Civil avaliará a situação das casas vizinhas. O objetivo é descobrir se o desabamento afetou a estrutura dos imóveis. Caso necessário, o órgão fará interdições.