Bombeiros simulam ataque a hotel em treino para Copa Em preparação para a Copa do Mundo de 2014, o Corpo de Bombeiros irá fazer uma simulação de atentado no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, nesta tarde. Na ação, serão instaladas três bombas nas dependências do hotel, em veículos e na porta da suíte presidencial. Avenidas e ruas da região, na zona sul, serão bloqueadas a partir das 13h40.