Bombeiros tentam conter fogo em escola de samba em SP O Corpo de Bombeiros tenta controlar um incêndio na escola de samba Mocidade Alegre, na região da Pompeia, zona oeste de São Paulo. Cinco viaturas foram para o local, na Avenida Nicola Boer, embaixo do Viaduto Pompeia. Não há informação se há feridos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o viaduto está interditado desde às 14h15. O bloqueio não atrapalhou, no entanto, o trânsito na ruas da região.