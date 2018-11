Bombeiros tentam conter incêndios na Califórnia

Bombeiros estão com dificuldade em conter os incêndios que já destruíram 2 mil km² de floresta na Califórnia em duas semanas.Ventos fortes e temperaturas altas são previstos para os próximos dias no Estado americano, o que pode dificultar ainda mais a tarefa.Mais de 300 dos 1,7 mil focos de incêndio ainda não foram controlados, e os bombeiros estão no limite da sua capacidade, muito deles trabalhando horas sem parar.Acredita-se que a maioria dos focos de incêndio foram causados por raios durante tempestades, mas também há suspeitas de que alguns deles sejam criminosos.Os bombeiros dizem que levará pelo menos duas semanas para controlar os incêndios.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.