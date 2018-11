Bombeiros tentam controlar incêndio em camelódromo

Os bombeiros chegaram na região por volta das 16h10. Segundo a corporação, aproximadamente 50 homens trabalham para tentar controlar as chamas. As causas do incêndio serão investigadas.

O incêndio atrapalha o tráfego na cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), estão bloqueadas as ruas Bento Ribeiro, Barão de São Félix e Santana, no trecho que dá acesso à Central. O acesso para o Túnel João Ricardo também está interditado. A Avenida Presidente Vargas tem lentidão, na altura da Central.