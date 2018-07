Bombeiros tentam retirar índio de árvore no RJ Bombeiros iniciaram, por volta das 10h45, a operação para tentar retirar o índio Urutau José Guajajara de cima da árvore onde ele resiste há mais de 25 horas à desocupação do prédio do antigo Museu do Índio, nas imediações do Estádio do Maracanã.