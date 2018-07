Bombeiros trabalham no rescaldo de incêndio em SP Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham no rescaldo do incêndio que atingiu ontem, por volta das 21 horas, uma fábrica de produtos químicos na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Conforme informações da corporação, hoje, às 5h30, 12 viaturas com cerca de 25 homens estavam no local e remexiam nos escombros em busca de possíveis focos de incêndio.