Bombeiros troca comando após morte de desembargador O Corpo de Bombeiros anunciou, nesta quarta-feira, a troca do comando do Quartel da Gávea, no Rio de Janeiro, dois dias após um incêndio no apartamento do desembargador da Justiça do Trabalho Ricardo Damião Areosa, ter resultado em sua morte e na de sua mulher, Cristiane Teixeira Pinto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, no domingo (03). O capitão José Carlos Constantino foi substituído pelo tenente-coronel Roberto Gomes, que comandava o Grupamento de Ricardo de Albuquerque, na zona norte da cidade.