Bombeiros vão retomar buscas a dois desparecidos no Rio São Paulo, 10 - Os bombeiros vão retomar as buscas na manhã desta terça-feira, 10, às duas pessoas que desapareceram no último domingo, 08, durante os temporais que atingiram o Rio de Janeiro. Um homem, ainda não identificado, segundo os bombeiros, teria sido arrastado pelas águas de um rio no bairro de Santa Rita. Na região de Realengo, no subúrbio do Rio, uma mulher, de 80 anos, foi levada pela correnteza de um canal.