Bombeiros voltam a apagar focos de incêndio no Rio Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro retomou na manhã de hoje os trabalhos de combate aos pequenos focos de incêndio que persistem no Morro dos Cabritos, em Copacabana, na zona sul. Segundo a assessoria dos bombeiros, a equipe de Copacabana tem a ajuda de um helicóptero Águia, que continuará usando água retirada da Lagoa Rodrigo de Freitas para combater o fogo.