Bombons provocam intoxicação em adolescentes no PR Quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, precisaram de internamento hospitalar na noite de segunda-feira em Curitiba, depois de comerem bombons, provavelmente envenenados com veneno contra rato, enviados para a casa de uma delas. Duas que estavam em situação mais grave foram internadas em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas, onde eram mantidas juntamente com um menino. O outro, que tinha situação menos grave, ficou em unidade de saúde da prefeitura. A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio.