Bonde que tombou no Rio era antigo e sem reforma

O bondinho não passava por reformas há muito tempo, admitiu no local o secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes. Ele ficou junto aos destroços por menos de dez minutos, pois as pessoas da área, aos gritos, o chamavam de "assassino". Antes de sair, definiu o episódio como "uma fatalidade" e que a apuração se dará "com toda transparência e isenção".

"As informações preliminares são de que o bonde era muito antigo e que não havia passado pelo processo de reforma da frota. O bonde estava muito cheio", afirmou Lopes.

O acidente ocorreu por volta das 16h. O bondinho descia a Rua Joaquim Murtinho, rumo aos Arcos da Lapa, quando, em uma curva acentuada à esquerda, descarrilou, de acordo com o relato de testemunhas. Uma das hipóteses em análise pela perícia, que prosseguia à noite, é que o veículo teria perdido o freio.

Após deixar os trilhos, o bonde derrubou um poste de energia, atingiu um muro e capotou. Na sequência de choques, o teto foi arrancado. O bondinho ficou aos pedaços. Muitos feridos ficaram presos às ferragens. Outros, atirados longe, foram socorridos inicialmente por pessoas que estavam no local.

Três ambulâncias do Corpo de Bombeiros prestaram os socorros iniciais. O motorneiro Nelson Correia da Silva, 57, morreu a caminho do Hospital Municipal Souza Aguiar. Três mulheres e um homem, passageiros da condução, morreram na hora. Eles não tinham sido identificados até as 20h.

Os 27 feridos foram levados para o Souza Aguiar e para os hospitais Miguel Couto e do Andaraí. Às 19h30, havia pelo menos quatro casos considerados graves pelos médicos do Hospital Souza Aguiar - duas vítimas com traumatismo craniano e duas com traumatismo toráxico.

À noite, o governo estadual informou que o transporte por bondes em Santa Tereza está suspenso até que sejam conhecidas as causas do acidente de hoje.