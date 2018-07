Boneco de Neymar será atração no interior de SP Um boneco gigante representando o atacante Neymar, do Santos Futebol Clube, será a atração dos desfiles do carnaval em Salto, a 98 km de São Paulo. Ele vai dividir com a figura da presidente Dilma Rousseff a linha de frente do bloco Bonecões da Barra, que há 50 anos anima a folia na cidade. São mais de 20 bonecões representando personalidades locais, nacionais e internacionais. A tradição de confeccionar bonecos gigantes para o carnaval, a exemplo do que ocorre em Olinda (PE), nasceu no bairro da Barra, na confluência dos rios Jundiaí e Tietê, em Salto, no início da década de 60.