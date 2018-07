Bônus a executivos de Wall Street crescem 17%

Graham Bowley, The New York Times, O Estadao de S.Paulo

Trata-se de um aumento em relação aos US$ 17,4 bilhões distribuídos em 2008. O cálculo, feito principalmente com base nos recibos das declarações de Imposto de Renda, dá uma indicação clara daquela que pode ser chamada de uma das temporadas de distribuição de bonificações mais controvertidas da história de Wall Street.

Para Nova York, a rápida volta da grande remuneração nos bancos - fato que despertou a indignação de muitos americanos comuns - é uma espécie de constrangimento opulento, pois as bonificações mais vultosas significam mais dinheiro para os cofres públicos.

O auditor Thomas P. DiNapoli reconheceu a distância entre a situação da indústria financeira e a das demais profissões, mas disse que a nova prosperidade da indústria financeira acabaria por chegar ao restante da economia nova-iorquina. Seu gabinete estimou que os lucros da indústria poderiam exceder os US$ 55 bilhões no ano passado. "No momento, o importante é determinar se seremos todos beneficiados", disse ele em entrevista coletiva.

As bonificações concedidas em 2009 não superaram o recorde de US$ 25,6 bilhões de 2005, quando a bolha imobiliária estava inflando e o mercado de ações prosperava muito. Mas DiNapoli e especialistas em remuneração disseram que o total das bonificações de 2009 excedia em muito as estimativas do auditor, pois muitos bancos deram bonificações sob a forma de ações diferidas (que não podem ser imediatamente taxadas), e não em dinheiro.

Enquanto o gabinete do auditor estima que as bonificações tenham aumentado 17% em relação a 2008, Alan Johnson, consultor de remuneração de Wall Street, disse que os pagamentos superaram em cerca de 30% os do ano anterior. "São ótimas notícias para o Estado e para a cidade de Nova York."

O aumento nas bonificações acrescentou US$ 600 milhões aos cofres do Estado em relação à arrecadação do ano anterior, e proporcionou também um acréscimo de US$ 75 milhões à arrecadação da cidade.

Em relação à extensão destes benefícios ao restante da economia, DiNapoli mencionou estudos anteriores estimando que, para cada emprego criado na indústria de valores mobiliários, outros três postos de trabalho foram criados nos demais setores da economia do Estado.

Wall Street cortou 31.500 empregos entre novembro de 2007 e agosto do ano passado. Desde então, a indústria tem passado por uma recuperação - ainda que tímida - com a criação de 3.900 postos de trabalho até dezembro, disse o auditor.

O relatório divulgado na terça feira descobriu que a remuneração nas maiores instituições aumentou mais rápido do que nas menores. A remuneração paga por Goldman Sachs, Morgan Stanley e pelas operações do JPMorgan Chase como banco de investimentos aumentou 31% no ano passado. A bonificação tributável média de toda a indústria aumentou para US$ 123.850.

Tradução: Augusto Calil