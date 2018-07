Bope deflagra operação contra tráfico em favela no Rio Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fazem, nesta manhã, uma operação de combate ao tráfico de drogas na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o Bope, 100 policiais contam com o apoio de dois blindados e dois caminhões, além de equipes de demolição, com retroescavadeiras, para retirar barricadas montados pelos traficantes nos acessos à favela.