Bope descobre 13 armas longas enterradas na Rocinha

O material estava em tonéis, enterrados na localidade conhecida como Laboriaux, e foi encontrado após varredura feita pelas forças de segurança. Um dos fuzis causou risos ao ser exibido no 23º BPM, no Leblon, porque tinha, decalcado, o coelhinho símbolo da revista Playboy - um sinal, segundo policiais, de que pertenceria ao traficante Anderson Rosa Mendonça, conhecido como Coelho, preso na tarde da última quarta-feira quando tentava fugir da Rocinha, sob escolta de policiais corruptos. Os agentes do Bope disseram que voltariam ao local, por acreditarem que há mais armamento escondido lá.