Bope deve ganhar novo uniforme para operações diurnas

O projeto em estudo foi elaborado pelo subcomandante do Bope, tenente-coronel Fábio Souza, para o Curso Superior de Polícia. O modelo apresenta características como menor absorção e retenção de calor. "Em meu trabalho, destaco que o uniforme preto do Bope acaba causando desidratação. Este fator, conjugado aos cerca de 25 quilos de equipamentos transportados, piora a situação. Já a camuflagem digitalizada produz uma espécie de disfarce, de ilusão de ótica. Portanto, a intenção do estudo é indicar a alteração do uniforme para operações diurnas", disse Souza.

O tecido sugerido é composto por 50% de algodão e 50% de poliamida. O material já é usado em uniformes das tropas americanas no Iraque e no Afeganistão. "Dura duas vezes mais, é mais confortável, é retardador de chamas, em caso de incêndio, e seca mais rápido, se comparado a tecidos puros de algodão ou compostos de algodão e poliéster", acrescentou o subcomandante. A proposta está sendo analisada pela Comissão de Uniformes da PM.